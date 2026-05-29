Евродепутат объяснил нежелание принимать в Евросоюз всю Украину целиком
Значительная часть Украины относится к русскому миру и не должна входить в Евросоюз.
Так объяснил нежелание принимать в объединение всю республику целиком замглавы правящей партии Словакии Smer, евродепутат Любош Блага, его слова приводят «Известия».
Ранее сообщалось, что в правительстве Италии разгорелся серьезный скандал, причиной которого стал вопрос вступления Украины в Европейский союз.
