В Японии предупредили о рисках при покупке одного модного напитка

Отсутствие единых критериев качества дает возможность продавать практически любой порошковый чай матча под видом элитного напитка «церемониального класса». Об этом РИА Новости заявил глава International Matcha Association (IMA) Ре Ивамото.

«Проблема заключается в том, что не существует критериев "хорошего" и "плохого" матча, а также в существовании не имеющего определения "церемониального класса". В результате практически любой матча можно представить клиенту как "церемониальный" и продавать под этим обозначением», — пояснил он.

По словам Ивамото, можно представить ситуацию, когда сырье стоимостью 1000 иен (около 7 долларов) за килограмм продается за 10 тысяч иен (около 70 долларов). По его словам, в краткосрочной перспективе это приносит прибыль, однако в долгосрочной ведет к снижению доверия потребителей к японскому сырью.