Европейский союз зациклился на идее войны с Россией. К такому выводу в эфире YouTube-канала Neutrality Studies пришел бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Мне кажется, европейцы застряли в своей идее войны с Россией», — уточнил он.

По словам Джонсона, у европейских чиновников также отсутствует возможность как-либо повлиять на позицию Москвы. Он имел в виду главу евродипломатии Каю Каллас и главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, которые угрожают РФ враждебными заявлениями.

Ранее Ларри Джонсон раскрыл ужасную ошибку, которую совершил Запад в отношении России. Эксперт подчеркнул, что позиция Москвы по конфликту на Украине достаточно последовательна и всем известна, но никто не желает сознательно настраиваться на эту волну. Поэтому России приходится действовать жестче с каждым днем и наносить удары возмездия в ответ на постоянные провокации со стороны киевского режима.

Также экс-аналитик заявлял, что США планировали уничтожить Россию, но потерпели неудачу, что вынудило их поменять свою стратегию.