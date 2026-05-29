В парламенте Ирана отказались передавать обогащенный уран кому-либо

Иран не собирается вывозить свой обогащенный уран за границу, заявил глава комитета парламента страны по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. Парламентарий прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами РИА Новости.

«У нас нет никаких планов по вывозу обогащенного урана за пределы страны. Честного говоря, я даже не понимаю, из каких представлений вообще рождаются подобные вопросы», — сказал законодатель.

Он подчеркнул, что Исламская Республика не намерена передавать обогащенный уран никому — ни каким-либо третьим государствам, ни посредникам.

Трамп назвал условие возобновления атак на Иран

Президент США Дональд Трамп говорил, что Иран для урегулирования конфликта должен передать весь свой обогащенный уран американской стороне. При этом телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщал, что Тегеран в рамках сделки с Вашингтоном якобы готов отказаться от обогащенного урана. Российский лидер Владимир Путин предлагал вывезти его в РФ.

27 мая хозяин Белого дома выступил против передачи иранского обогащенного урана Москве или Пекину. Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства признался, что ему бы не хотелось такого развития событий.

Ранее в США заявили, что их устроит только «идеальная сделка» с Ираном.