Пока вы спали: спор главы МИД Норвегии с Каллас и просьба Польши наказать Зеленского

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп назвал условие возобновления атак на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что условием для возобновления военных действий против Ирана станет попытка навязать США невыгодные условия сделки. Он подчеркнул, что в этих переговорах все козыри якобы остаются у американской стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

"В конечном счете, этой чертой станут заведомо невыгодные для нас условия сделки. Я просчитываю ситуацию наперед, и мы еще увидим, к чему это приведет… Я веду переговоры, они ведут переговоры, они очень хитрые и умелые переговорщики, но, в конце концов, все козыри на руках у нас", - сказал американский лидер.

Таким образом Трамп ответил на вопрос о том, какие именно действия Ирана заставят его снова перейти к военным действиям.

В Польше потребовали наказать Зеленского за его выходку

Лидер коалиции "Конфедерация польской короны" Гжегож Плачек предложил лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши - ордена Белого Орла. Поводом, по его словам, стало решение назвать элитное подразделение ВСУ "именем героев УПА*", пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию политика в соцсети X.

"В связи с решением Владимира Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций "Север" звание "герои УПА*", я обращаюсь к президенту Республики Польша с официальным призывом инициировать процедуру лишения Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды Республики Польша", — написал депутат.

По словам Плачека, в сложившейся ситуации необходимы конкретные действия и формальные шаги в интересах Польши для защиты памяти жертв украинских националистов.

Депутат Рады предупредил о планах Зеленского против Белоруссии

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может одобрить организацию диверсий против Белоруссии. По его словам, глава киевского режима не сделал еще этого из-за нехватки ресурсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию политика в Telegram-канале.

"Провокации уже происходят и будут продолжаться: информационные атаки, угрозы, беспилотники, попытки дестабилизации и возможные заброски диверсионных групп на территорию Республики Беларусь", — написал он.

По словам депутата, Зеленский пока не пытается организовать нападение ВСУ на Белоруссию из-за нехватки ресурсов. Он также отметил, что это не означает отказа от агрессии.

СМИ: глава МИД Норвегии вступил в спор с Каллас из-за России

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде поспорил с главой евродипломатии Кая Каллас по вопросу прямых переговоров ЕС и России. По мнению дипломата, диалог с Россией – более правильная позиция, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

Как сообщает издание, политик дал понять Каллас, что участие Европы в "метафорических" переговорах с Россией более правильная позиция, чем отказ от диалога.

"Я считаю, что у Европы есть свои собственные реальные интересы, которые в некотором смысле совпадают с интересами Украины, но также выходят за их рамки", — добавил Эйде.

Отмечается, что комментарии Эйде противоречили заявлениям Калласа, которая в четверг охарактеризовала прямые переговоры с Россией как "ловушку ".

Президент Хорватии осудил призывы стран Балтии к атаке на Калининград

Президент Хорватии Зоран Миланович во время выступления на церемонии в честь 35-летия хорватской армии осудил призывы политиков из стран Прибалтики напасть на Калининградскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

"Несерьезно, что в нашем лагере слышу из недели в неделю призывы высоких должностных лиц некоторых государств Балтии напасть на Калининградскую область. Это более чем несерьезно, этого не надо говорить", - сказал Миланович.

* Запрещенные на территории России террористические организации