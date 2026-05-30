Иран пообещал России особые условия прохода через Ормузский пролив

Глава парламентского комитета Ирана по нацбезопасности Эбрахим Азизи заявил, что стратегические партнеры Тегерана получат особый подход. Суда РФ и КНР не столкнутся с ограничениями. Интервью публикует РИА Новости.

По словам Азизи, Россия и Китай всегда поддерживали Иран и оставались рядом в самые трудные периоды. Именно поэтому оба государства получат особое внимание при организации судоходства и транзита. Это касается как торговых судов, так и танкеров.

Иранский политик подчеркнул, что Москва и Пекин продолжат пользоваться благоприятными условиями при прохождении через стратегический водный путь.

Остальным странам, суда которых связаны с США, Израилем и государствами, поддержавшими агрессию против исламской республики, придется следовать новым правилам, введенным Тегераном, рассказал Азизи.