В стране ЕС назвали жалким зрелищем выступление Зеленского в Швеции

Владимир Зеленский выглядел жалким, когда на брифинге в Швеции пытался выпросить у США ракеты Patriot. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, украинский политик умоляет Соединенные Штаты о помощи, хотя сам еще недавно угрожал Беларуси.

"Жалкое зрелище, позорный брифинг", - цитирует Христофору РИА Новости.

Как добавил журналист, Зеленский закатил настоящую истерику из-за того, что у Киева начались серьезные проблемы с ПВО, а улучшений не предвидится. Именно этого он и боится.

"Потому что, говоря о перехватчиках, которые вроде бы защищают Киев, будем честны, нет ни одного, который мог бы остановить гиперзвуковые ракеты", - заключил Христофору.

Об излишне эмоциональном поведении Зеленского на брифинге в Швеции ранее сообщили украинские СМИ. По их данным, политик потребовал от Вашингтона как можно скорее предоставить Украине ракеты для ЗРК Patriot.

На днях Зеленский также написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них. Вашингтон его обращение проигнорировал.