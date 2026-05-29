Европейская страна осудила Прибалтику за угрозу ударить по Калининграду

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что прибалтийские политики не должны говорить о возможности ударов НАТО по Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Это больше, чем несерьезность. Это не должны произносить», — подчеркнул политик. По его словам, принцип блоковой солидарности подразумевает ответственное поведение членов альянса.

В Литве высказались о нападении на Калининград

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что существует идея атаковать Калининград силами НАТО. Она, по его словам, продиктована необходимостью продемонстрировать решительный настрой Прибалтики, а проблема не в Сувалкском коридоре — «проблема в возможностях, которые есть в Калининграде».