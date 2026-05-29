Вэнс: диалог с Ираном идет успешно, но гарантий сделки нет

Администрация Соединенных Штатов фиксирует прогресс в ядерном диалоге с Тегераном. Иранская сторона, по оценке Вашингтона, ведет себя конструктивно. Комментарий Джей Ди Вэнса публикуют мировые агентства.

По словам вице-президента, американская администрация действительно считает, что Иран ведет переговоры добросовестно, и стороны продвигаются вперед. При этом Вэнс оговорился, что не может гарантировать достижение окончательной сделки по остающимся открытым вопросам.

Однако вице-президент подчеркнул, что на данный момент у него довольно оптимистичный настрой. Это заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Ормузского пролива и ядерной программы Тегерана.

Вэнс дал понять, что переговоры продолжаются, но точных сроков заключения соглашения пока нет. Ранее госсекретарь Рубио также говорил о шансах на временную сделку.