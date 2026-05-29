Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал главу европейской дипломатии Каю Каллас быть последовательной в вопросах, касающихся национальных интересов его страны. Так он прокомментировал заявление о необходимости вывода российских военных баз с территории Грузии и Молдавии.

Как передает корреспондент газеты «ВЗГЛЯД» из Тбилиси, Кобахидзе заявил, что одной лишь публичной риторики недостаточно. По его словам, европейские структуры должны подтверждать свою позицию конкретными действиями.

Глава грузинского правительства подчеркнул, что Брюссель обязан на практике демонстрировать поддержку интересов грузинского народа. Он также выразил мнение, что в последние годы европейская бюрократия занимала позицию, противоположную ожиданиям части общества в Грузии.

Кобахидзе заявил, что действия европейских чиновников, по его оценке, создавали для страны дополнительные риски и противоречили ее национальным интересам.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступила с призывом вывести российские военные базы с территории Грузии и Молдавии. Ее заявление вызвало реакцию со стороны грузинских властей.

На фоне продолжающихся дискуссий между Тбилиси и Брюсселем грузинские власти все чаще выступают с критикой отдельных решений и заявлений европейских чиновников, указывая на необходимость учитывать внутренние интересы страны и вопросы безопасности.