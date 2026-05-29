В Иране заявили об ущербе на сотни миллиардов долларов от ударов США и Израиля

Иран в ходе войны с США и Израилем понес ущерб на сотни миллиардов долларов, поэтому вопрос компенсации стоит на первом месте. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) исламской республики Алаэддин Боруджерди.

"Учитывая, что нашей стране были нанесены убытки в сотни миллиардов долларов, США, как развязавшие эту войну, должны возместить ущерб. Это первостепенное и серьезное требование", - сказал он в интервью агентству IRNA.

По словам депутата, страны Ближнего Востока, которые предоставили свою территорию в качестве баз для нанесения ударов по Ирану, фактически стали соучастниками этих убытков, и также должны внести свою долю.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.