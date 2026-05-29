$71.3783.69

Европу обвинили в поддержке самоубийсвтенного настроя Зеленского

Lenta.ruиещё 1

Лидеры стран Европы в своей поддержке украинского президента Владимира Зеленского поощряют его самоубийственный настрой. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации по Украине.

Европу обвинили в поддержке самоубийственного настроя Зеленского
© Global Look Press

По словам российского дипломата, события минувшей недели демонстрируют, что ни Зеленский, ни его партнеры не стремятся наладить диалог о перспективах мирного урегулирования с Москвой. Более того, они только усиливают это противостояние.

Небензя сделал жесткое заявление о Зеленском и его спонсорах

«Дежурные воззвания к безусловному перемирию являются лишь прикрытием для продолжения Киевом их террора. Так называемые лидеры Европы, таким образом, лишь поощряют и без того безрассудный и самоубийственный настрой Зеленского», — заключил Небензя.

Ранее постоянный представитель России при ООН высказался о завершении СВО. Среди прочего, он заверил, что Армия России не наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.