Появились подробности ссоры между Елизаветой II и Меган Маркл

Отношения между Меган Маркл и королевой Великобритании Елизаветой II (1926-2022) существенно ухудшились на фоне истории с диадемой, рассказал эксперт по вопросам британской монархии Роберт Хардман в рамках подкаста The Royalist.

По его словам, государыне были присущи определенные привычки. В частности, она обсуждала с будущими женами принцев драгоценности, в которых девушки будут на свадьбе.

В 2018 году, незадолго до свадьбы Гарри и Меган, Елизавета II вызвала будущую невестку и показала ей несколько украшений. Девушка изучила их и отдала предпочтение бриллиантовой диадеме королевы Марии.

Хардман заметил, что через несколько недель к Меган прибыл известный стилист. На фоне этого у нее возникла идея заблаговременно проверить, как украшение будет сочетаться с ее роскошной прической.

Организация передачи диадемы оказалась сложной, отметил эксперт. В частности, необходимо было подготовить документы на украшение, застраховать диадему, проверить — по требованию Маркл — происхождение бриллиантов.

По его данным, девушка беспокоилась о том, что возможное темное прошлое бриллиантов негативно скажется на ее образе, бросит на него тень.

В итоге проверка затянулась. Ситуация осложнилась тем, что Гарри постоянно звонил королеве и требовал как можно скорее передать диадему.

Хардман констатировал, что вопрос удалось урегулировать, однако история с диадемой негативно повлияла на дальнейшие взаимоотношения Гарри и Меган с придворным окружением и членами королевской семьи.