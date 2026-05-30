Слова про "парижский ядерный зонтик" для Норвегии подвергли сомнению

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Осло, не говорил о том, что Норвегия будет защищена французским "ядерным зонтиком", а Париж, в свою очередь, не брал на себя соответствующих обязательств.

Агентство Рейтер передавало ранее со ссылкой на интервью главы норвежского правительства агентству NTB, что страна будет защищена французским "ядерным зонтиком".

«Йонас Гар Стере не говорил о том, что Норвегию защитят французским "ядерным зонтиком", - сообщили в российской дипломатической миссии. - А Париж не брал на себя соответствующих обязательств».

В посольстве РФ добавили, что "ядерный зонтик" Норвегии, как и ранее, предоставляют Вашингтон и НАТО.

В дипмиссии уточнили, что норвежский премьер-министр «использовал осторожные, обтекаемые формулировки». Он говорил о присоединении Осло к "дальнейшему процессу более детального обсуждения того, как ядерное оружие Франции может способствовать сдерживанию и безопасности".

Стере, по словам дипломатов, однозначно подтвердил, что такой шаг не приведет к изменению принципов ядерной политики в стране (включая запрет на размещение ЯО на ее территории в мирное время). Норвегия, по его словам, не будет также финансировать содержание французского ядерного арсенала.