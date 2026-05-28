Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что снял с груди значок с флагом Украины и больше не будет поддерживать украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он написал в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Так Валенса отреагировал на участие Зеленского в перезахоронении в Киевской области останков одного из лидеров Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) Андрея Мельника.

«Президент Украины, отмечая бандитов из УПА (организация запрещена в России) (Украинская повстанческая армия — прим. ред.), ранил меня и всех наших соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди... Президенту Зеленскому я отказываю в поддержке!» — написал Валенса.

С начала российской специальной военной операции Валенса регулярно появлялся на публике со значком в цветах флага Украины.

26 мая депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что Зеленский открыто признался в фашизме, воздав почести одному из лидеров ОУН Андрею Мельнику. Политик отметил, что режим Зеленского является бандеровским. По его словам, Украина становится фашистским государством.

В тот же день МИД Израиля осудил проведение на Украине церемонии перезахоронения Андрея Мельника, который сотрудничал с нацистами. Ведомство выразило сожаление в связи с решением провести официальную государственную церемонию и призвало не игнорировать историческую правду.