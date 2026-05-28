Нобелевский лауреат Лех Валенса, бывший президент Польши, заявил, что снял с груди значок с флагом Украины, который носил последние 4 года, и отказывается в дальнейшем поддерживать Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, украинский лидер на этой неделе принял участие в ряде торжественных мероприятий.

Так, Зеленский присвоил почетное наименование «имени героев УПА*» (запрещена в РФ) Отдельному центру специальных операций «Север» ССО ВСУ.

Кроме того, политик принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника на военном кладбище в Киевской области.

«[Зеленский], отмечая бандитов из УПА*, ранил меня и всех погибших наших соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди. Зеленскому я отказываю в поддержке!» — подчеркнул Валенса.

Ранее экс-премьер Польши Лешек Миллер сообщил, что украинский лидер осознанно оскорбил поляков, плюнул в лицо тем гражданам Польши, чьи предки погибли во время Волынской резни.

Польша потребовала от Зеленского поклониться жертвам Волынской резни

Бывший премьер подчеркнул, что даже немецким солдатам становилось тошно, когда они узнавали подробности о Волынской резне, о тех зверствах, что творили украинские националисты.

* Запрещенная на территории России террористическая организация.