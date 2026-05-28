Профессор заявил, что Трамп мог перенести инсульт

Профессор Медицинского колледжа имени Элсона С. Флойда Брюс Дэвидсон заявил, что президент США Дональд Трамп мог перенести инсульт. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на Irish Star.

По словам Дэвидсона, на это может указывать изменившаяся походка Трампа. Кроме того, профессору показалось странным, что Трамп начал искажать слова.

«Затем я увидел, как он обхватил правой рукой левую, что является распространенным, непроизвольным действием, которое совершают люди, перенесшие инсульт, когда у них наблюдается слабость с одной стороны тела», — заявил Дэвидсон.

