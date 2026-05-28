Профессор заявил, что Трамп мог перенести инсульт

Андрей Дуванов

Профессор Медицинского колледжа имени Элсона С. Флойда Брюс Дэвидсон заявил, что президент США Дональд Трамп мог перенести инсульт. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на Irish Star.

© Global Look Press

По словам Дэвидсона, на это может указывать изменившаяся походка Трампа. Кроме того, профессору показалось странным, что Трамп начал искажать слова.

«Затем я увидел, как он обхватил правой рукой левую, что является распространенным, непроизвольным действием, которое совершают люди, перенесшие инсульт, когда у них наблюдается слабость с одной стороны тела», — заявил Дэвидсон.

