Глава МИД Норвегии прокомментировал слова Каллас о переговорах с Россией

Европе следует присоединиться к переговорам по урегулированию кризиса на Украине в качестве их участника, не посредника, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Об этом пишет Politico.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас раскритиковала ряд инициатив в области дипломатии.

По ее мнению, Европа может угодить в ловушку, если направит своего представителя на переговоры по мирной сделке.

«Я думаю, что присутствие европейского голоса за условным столом переговоров — это правильно», — подчеркнул Эйде.

По его мнению, есть большая разница между полноценным участием в переговорах и отправкой посредника.

Министр пояснил, что посреднику следует быть беспристрастным, пытаться найти точки соприкосновения, в то время как Европе нужно оставаться на стороне Киева.

В Госдуме прокомментировали слова Каллас о России

Глава МИД подчеркнул, что у США пропал интерес к переговорам, следовательно, в настоящий момент необходимо усилить роль Европы в этой сфере.