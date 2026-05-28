Мадьяр дал обещание НАТО

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна вновь станет надежным партнером НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал на первой встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Мадьяр рассказал, что провел с генсеком важный разговор о будущих взаимоотношениях Венгрии и альянса. По его словам, они обсудили участие Венгрии в миротворческой миссии НАТО в Косово, а также подготовку к саммиту в Анкаре и ситуацию в Ормузском проливе.

«У меня состоялся важный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе. Венгрия вновь станет надежным партнером сильнейшего в мире военно-оборонительного альянса», — заявил он.

Ранее Мадьяр выступил против ускоренного приема Украины в Евросоюз.