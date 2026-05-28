Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости интенсифицировать дипломатические усилия по конфликту на Украине.

"Необходима деэскалация - немедленная и устойчивая, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике. - Сейчас нужно больше дипломатии".

Глава всемирной организации также вновь выступил с призывом к "немедленному и безусловному" установлению режима прекращения огня.

Россия неоднократно подтверждала свою приверженность разрешению украинского кризиса дипломатическими средствами, однако указывала, что киевские власти не готовы к урегулированию конфликта путем переговоров.