В США обратились к Ирану с грозным сообщением

Глава Минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что терпение Вашингтона не бесконечно. Возобновление ударов США по Ирану возможно, если американский президент Дональд Трамп посчитает, что сделка с Тегераном недостижима, пишет РИА Новости.

«Наше терпение не безгранично. Президент Трамп всегда предпочтет мирное соглашение... Но если президент Трамп посчитает, что не сможет добиться соглашения, тогда вариант с нанесением ударов вернется», — отметил министр в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что США нанесли удары по военному объекту в Иране. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на американского чиновника. По его словам, атаке подвергся объект, который представлял угрозу для сил США и коммерческому судоходству в Ормузском проливе. По данным агентства, США также сбили несколько иранских беспилотников.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс признался, что постоянно задается вопросом о моральной оправданности ударов по Ирану.