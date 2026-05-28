Противники Трампа анонсировали акцию протеста в день его юбилея

Движение противников президента США Дональда Трампа No Kings («Нет королям») объявило о планах провести акции протеста в день рождения главы Белого Дома — 14 июня. Об этом сообщается на их сайте.

По словам представителей движения, они продолжают организовываться, чтобы отстоять свое будущее. На этом фоне они призвали всех разделяющих их взгляды присоединиться к движению, а также выйти на протесты 14 июня.

«Мы можем сделать историю Америки историей о людях, объединяющихся — невзирая на расу, происхождение, идентичность, убеждения и принадлежность к той или иной общине, чтобы отстоять свои права и построить будущее, основанное на силе народа», — указано на сайте.

Движение No Kings появилось в 2025 году после рейдов иммиграционных властей в Лос-Анджелесе. Организаторы выступают против политики Трампа, решений его администрации и действий иммиграционной полиции.