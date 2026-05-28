В Иране опровергли информацию о соглашении с США

Текст потенциального меморандума о взаимопонимании между Ираном и США до сих пор не был согласован и утвержден. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

По данным агентства, заявления некоторых западных источников о том, что текст так называемого меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном окончательно утвержден и ожидает объявления, не соответствуют действительности. Отмечается, что иранская сторона еще не объявляла пакистанскому посреднику об окончательном утверждении текста.

Ранее сообщалось, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продление перемирия на 60 дней. По данным Axios, теперь документ ожидает одобрения президента США Дональда Трампа.