Премьер Венгрии высказался об отправке вооружений на Украину
Венгрия не планирует отправлять вооружения и военную технику на Украину, заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, в четверг, 28 мая, глава кабмина провел встречу с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте. Стороны обсудили вопросы текущей повестки, в частности, затронули кризис на Украине.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Брюссель разочаровался в новом лидере Венгрии в связи с тем, что тот отказался следовать антироссийским директивам ЕС.
Журналисты отметили, что в Евросоюзе осознали — новый венгерский премьер не особо отличается от прежнего.