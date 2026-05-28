Премьер Венгрии высказался об отправке вооружений на Украину

Венгрия не планирует отправлять вооружения и военную технику на Украину, заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в четверг, 28 мая, глава кабмина провел встречу с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте. Стороны обсудили вопросы текущей повестки, в частности, затронули кризис на Украине.

«Я сообщил генеральному секретарю, что Венгрия не будет направлять никакого оружия или боевой техники на [Украину]», — рассказал по итогам встречи Мадьяр.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Брюссель разочаровался в новом лидере Венгрии в связи с тем, что тот отказался следовать антироссийским директивам ЕС.

Журналисты отметили, что в Евросоюзе осознали — новый венгерский премьер не особо отличается от прежнего.