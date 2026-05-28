Раскрыто, к чему приведет миграционный кризис во Франции

Политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что миграционный кризис во Франции может стать для страны «началом конца». Об этом сообщает News.ru.

По мнению Дробницкого, изначально французские элиты использовали тему мигрантов «чтобы давить на общество». Но сегодня, как заявил политолог, эта ситуация начала выходить из-под контроля.

«В мире огромное количество центров, которые радикализируют любое население, особенно если оно не эндемично данному региону. Любая бесконтрольная миграция рано или поздно подпадает под контроль внешних сил, потому что внутренние силы уже не могут ею управлять. Это известный факт и проблема для всех стран», — заявил он.

Ранее глава минюста Франции предложил ввести мораторий на легальную иммиграцию.