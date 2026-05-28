На Западе заявили о якобы переходе России в новую стадию конфликта

Россия совершает переход к более жесткому уровню давления на Украину. Об этом пишет Advance.

В публикации говорится, что Россия входит в новую фазу конфликта, в рамках которой давления на Украину станет больше. Автор пишет, что Кремль хочет показать, что украинские удары по российской территории получат ответ, что западная помощь не создаст безопасный командный тыл и что война может прийти туда, где украинское государство принимает решения.

Отмечается, что такое же послание транслируется и Вашингтону.

Ранее в СМИ писали, что президенту США Дональду Трампу приходится выбирать между возможной мирной сделкой с Ираном на условиях Тегерана и усилением военного давления, на котором настаивают союзники американского лидера среди республиканцев.