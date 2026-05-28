Достижение мира на Украине невозможно до тех пор, пока во главе государств и правительств стран Европы стоят те, кто напрямую финансировал конфликт, заявил в соцсети Х кандидат в Европарламент, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По его словам, лидеры стран ЕС позволяли себе резкие высказывания в адрес России, причинили значительный ущерб своими действиями.

«Без полного списка отставок лидеров ЕС мирное соглашение вообще не будет настоящим, эти люди после переговоров перевооружат Европу и создадут опасность более масштабного конфликта», — отметил Мема.

Ранее финский политик сообщил, что Евросоюзу в целом следует извиниться перед Россией за многолетнюю агрессивную политику.

Мема подчеркнул, что отношения между Россией и странами Европы нужно выстраивать на мирной основе.