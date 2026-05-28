Итальянский журналист Томас Фази заявил, что риск полномасштабного военного конфликта между Россией и НАТО достиг своей самой высокой точки. Об этом он написал в соцсети X.

По мнению Фази, в этом виноваты страны Европы и провокации с их стороны. При этом журналист считает, что теперь война между Россией и НАТО перестала быть «далекой абстракцией», а стала «неизбежно реальной».

«Западные лидеры убедили себя — в результате сочетания розовых мечтаний и институциональной инерции — что Россия продолжит поглощать провокации, не отвечая тем же. Но каждая неделя, проходящая без дипломатического съезда, приближает нас к моменту, когда это предположение будет проверено на прочность», — написал он.

Фази также добавил, что нынешняя ситуация является «уникально опасной» из-за того, что сейчас нет политической воли, которая могла бы ее остановить. По его словам, сейчас у международного сообщества остались только «тысячи оружейных компаний», которые подпитывают конфликт.

«Нет холодных реалистов, нет закулисных каналов, нет серьезного европейского лидера с авторитетом и волей предложить переговорное урегулирование. Есть только импульс военной машины, теперь распределенный по дюжине стран и тысячам компаний, производящих оружие на финских заводах, в немецких совместных предприятиях и британских мастерских — все они подпитывают конфликт, который, в отсутствие срочного политического вмешательства, не имеет логического конца, кроме катастрофы», — добавил журналист.

Ответственность за происходящее Фази возложил на граждан Европы. Он призвал их остановить европейских политиков, которые «ступают в пропасть».