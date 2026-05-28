Внучка Трампа раскрыла его привычку со словами «так мило»

Внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп раскрыла его привычку со словами «так мило». Видео опубликовано на ее YouTube-канале.

19-летняя девушка сняла ролик, посвященный окончанию школы. При этом она показала, как во время посещения парикмахерской ей звонит Трамп. Наследница политика отметила, что он часто связывается с ней, и назвала данное поведение милым.

«Ну разве не прелесть? Он звонит мне, просто когда захочет. Это так мило! Он реально ведет себя как самый настоящий дедушка, клянусь. То есть он сейчас буквально летит обратно из Китая и все равно мне звонит! Это очень-очень мило», — заявила автор видео.

