На Украине раскритиковали слова Каллас о переговорах с Россией

Украинские эксперты раскритиковали слова главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах с Россией и упрекнули ее и других европейцев в пустых разговорах и незаинтересованности в мирном разрешении конфликта. Об этом пишет издание "Телеграф".

Украинские эксперты негативно оценили слова Каллас о том, что ЕС должен потребовать от России ограничения вооруженных сил, а также вывода российских войск из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

Так, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний сказал, что Каллас и европейцы, выдвигая к России нереалистичные требования, генерируют бессмысленные разговоры.

"Москва начхать хотела на все эти разговоры о Грузии, о Молдавии. Они 30 лет об этом говорят. Все, что могут европейцы — это много говорить и рождать очень большой поток ментального гна. Все это – пустые разговоры абсолютно пустых непонятных европейских политиков, абсолютно ничего из себя не представляющих", — заявил он.

Аналитик международной политики независимого центра AdAstra Александр Колесниченко отметил, что максималистские требования ЕС к России могут быть как элементом "переговорного позиционирования" перед мирным процессом, так и сознательной демонстрацией отсутствия реальной заинтересованности в завершении конфликта.

28 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Украину и Россию нужно подтолкнуть к диалогу. Также она подчеркнула, что Евросоюз не станет беспристрастным посредником в переговорах по Украине и продолжит поддерживать Киев.

До этого Каллас также говорила о том, что Европа намерена сформулировать список требований к России, среди которых может быть пункт о выводе российского контингента из Приднестровья.

Также в феврале глава евродипломатии сообщила, что она распространила в ЕС список с требованиями к России, среди которых были пункты о запрете военного присутствия России в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении.