Албания сделала заявление о возможном ударе по Киеву

Албания не будет эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева на фоне предупреждения России об ответном ударе за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям.

Об этом сообщил глава МИД республики Ферит Ходжа в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Албания считает призыв России к дипломатическому персоналу и иностранным гражданам покинуть Киев перед запланированными ударами абсолютно неприемлемым. Албания не отступает. Мы остаемся в Киеве. Мы твердо стоим на стороне Украины. И нас не запугать», — отметил дипломат.

Ходжа добавил, что МИД Албании передал свою позицию российскому послу в стране Алексею Зайцеву.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны Запада переворачивают с ног на голову предупреждение Москвы о необходимости эвакуировать дипломатический персонал из Киева.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Ведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.