История гадалки Вероники Аникиевич, которую СМИ связывают с экс-главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, вызывает у ее близких тяжелые чувства, рассказала журналистам тетя женщины. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, антикоррупционные ведомства Украины во время изучения материалов, изъятых при обысках у Ермака, обнаружили переписку с Аникиевич.

Журналисты отметили, что высокопоставленный чиновник советовался с гадалкой по ряду важных вопросов, в частности, спрашивал, кого следует назначить на те или иные должности.

«Стала смотреть телевизор, и ее показали. Думаю: господи, это же Вера наша, Вера Аникиевич. Не скажу, что мне приятно было, что имя моей родни полощут в таких водах ермаковских», — посетовала родственница.

Тетя отметила, что родители назвали будущую гадалку Верой, в честь бабушки по отцу — партизанки, сражавшейся с фашистами во время Великой Отечественной войны.

По его словам, Вера позже сменила имя, стала Вероникой. Она уточнила, что это произошло после переезда в Киев, предположительно, под давлением знакомых, нового окружения.

Родные гадалки Ермака считают, что она подорвала здоровье отца

Родственница подчеркнула, что отец Веры поддерживает Россию, носит георгиевскую ленту во время праздников. Она добавила, что у мужчины серьезные разногласия с дочерью, он тяжело переживает разлад с ней.