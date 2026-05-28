Предсказаны последствия атаки БПЛА на танкеры в Черном море

Вероятно, никакой реакции со стороны Запада на атаку безэкипажных катеров на три танкера у северного побережья Турции не будет, считает политолог Дмитрий Журавлев. Так о последствиях атаки украинских БПЛА специалист высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Скорее всего, никакого заявления [о произошедшем] не будет. С точки зрения Запада, деятельность Украины правильная, потому что она против России. Поэтому она в принципе не может быть ошибочной, а соответственно, говорить им не о чем», — рассказал Журавлев.

Европа не заметит любых действий против России и всегда заметит любые действия России. Там у них очень сбалансированный подход: русские всегда не правы, украинцы всегда правы Дмитрий Журавлев политолог

При этом политолог отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в данном случае может пойти против общей западноевропейской политики.

«Эрдоган — человек непредсказуемый. Я бы не стал предсказывать его реакцию. Потому что сегодня она одна, завтра другая. Бывало, что он говорил что-то поперек Европы», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что у северного побережья Турции, недалеко от входа в Босфор, были зафиксированы атаки безэкипажных катеров на три танкера. По информации сервиса Marinetraffic, одно из судов следовало из Новороссийска в Стамбул. По данным Shot, все три танкера находятся под санкциями Великобритании.

Дроны атаковали три танкера в Черном море

Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что не сдетонировавший и застрявший в ходе атаки на танкеры Velora и Altura безэкипажный катер оказался украинским.