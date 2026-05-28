На Западе выдвинули дерзкие требования к России

России следует немедленно ввести режим прекращения огня на Украине, заявила в соцсети Х глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Дипломат отметила, что Финляндия и Европа в целом стремятся к справедливому и прочному миру на Украине.

«Европе необходима роль за столом переговоров, но не в качестве нейтрального посредника, а как стороне, имеющей собственные интересы», — подчеркнула Валтонен.

По ее словам, успешные переговоры по мирной сделке должны начаться с полного прекращения огня и решительных мер по укреплению доверия между сторонами.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз выступает за справедливость — ограничение на количество войск должно касаться не только Украины, но и России.

Чиновница отметила, что Брюссель также намеревается потребовать от Москвы вывести войска из Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.