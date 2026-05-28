Заявление Токаева о России поразило ирландского журналиста

Ирландский журналист Чей Боуз высоко оценил заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о России. Об этом Боуз написал в соцсети X.

Ранее Токаев заявил, что ни одна значимая международная проблема не может быть решена без участия России. По мнению Боуза, эту мысль должны понять больше людей из стран Запада.

«Мне бы хотелось, чтобы больше людей на Западе понимали эту простую, но важную мысль», — заявил он.

Напомним, что ранее Токаев провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом.

Токаев высказался о спорных вопросах с Россией

Кроме того, Токаев и Путин посадили дуб в знак крепкой дружбы между Казахстаном и Россией.