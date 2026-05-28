США и Иран достигли соглашения по прекращению огня

Соединенные Штаты и Иран подготовили проект соглашения о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе, но президент США Дональд Трамп пока не подписал его, заявил, что ему потребуется несколько дней на размышления, пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, стороны планируют заключить «меморандум о взаимопонимании», согласно которому режим прекращения огня будет продлен еще на 60 дней.

Согласно договоренностям, судоходство через Ормузский пролив будет «без ограничений», что означает снятие блокады, отмену платы за проход, активную работу тральщиков — все мины должны быть убраны за 30 дней.

Кроме того, документ предусматривает, что Вашингтон и Тегеран вернутся к обсуждению судьбы иранской ядерной программы.

Соглашение по Ормузу и критика в адрес Трампа: зарубежные СМИ о событиях на Ближнем Востоке

Автор статьи отметил, что подписание меморандума о взаимопонимании стало бы самым значительным дипломатическим прорывом с начала войны.

Вместе с тем, пояснил он, документ не является окончательным, вслед за его подписанием последуют дальнейшие интенсивные переговоры