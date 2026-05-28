Посольство Индии в Киеве рекомендовало своим гражданам, находящимся на Украине, строго соблюдать протоколы безопасности. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

"В связи с развитием ситуации в ближайшие несколько дней гражданам Индии рекомендуется сохранять бдительность", - говорится в сообщении.

Также в посольстве рекомендовали "строго придерживаться протоколов безопасности, изданных местными властями".

Ранее МИД РФ предупредил, что удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения, и Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут также наноситься по центрам принятия решений и командным пунктам.

В МИД РФ также рекомендовали иностранным гражданам покинуть Киев, а местным жителям не приближаться к военным объектам.