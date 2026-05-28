Фицо отреагировал на заявление Мерца по Украине

Украина сможет получить особый статус в Евросоюзе в том случае, если согласится на прекращение конфликта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, на прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц призвал предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза, распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.

Фицо подчеркнул, что прежде всего должно быть принято решение о предоставлении членства в организации тем странам, которые давно подготовились к вступлению — Сербии, Черногории, Албании.

Затем, уже после того, как эти страны будут приняты, можно будет провести переговоры с Украиной и настоять на том, чтобы Киев принял условия ЕС, отметил премьер.

«Хорошо, Украина, ты получишь ассоциированное членство в Евросоюзе, но будь готова договориться о завершении этого [конфликта]», — пояснил политик.

Ранее Фицо предупредил, что реализация инициативы по предоставлению Украине особого статуса в ЕС столкнется со значительным сопротивлением со стороны стран-членов ЕС.