Киевский режим столкнется с необратимым кризисом и падет к весне 2027-года, в случае, если Россия перейдет к стратегии массированных ударов по ключевым административным центрам и полностью блокирует транспортные узлы Западной Украины. Такое мнение в эфире своего Youtube-канала высказал британский аналитик Александр Меркурис.

По мнению эксперта, одной из важнейших целей для российских сил станет пресечение потока западных вооружений, поступающих через польскую границу.

«Дороги из Польши, безусловно, находятся в зоне досягаемости российских беспилотников, которые можно запускать из Белоруссии. Думаю, что это может стать частью плана на будущее, если мы увидим массированные ракетные и беспилотные атаки России на Киев», — высказал предположение Александр Меркурис.

Аналитик убежден, что планомерное уничтожение логистической инфраструктуры в сочетании с активными наступательными действиями на северо-востоке и в Донбассе лишит ВСУ возможности к сопротивлению.

«Если это продолжится летом, осенью и зимой, оборона Киева действительно может ослабнуть, и мы можем стать свидетелями попытки захватить столицу», — добавил он.

По оценке Меркуриса, совокупность этих факторов приведет к тому, что Украина окажется в критической ситуации, неспособная поддерживать фронт без внешних поставок.

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия может вступить в конфликт в том случае, если подвергнется нападению с территории Украины.