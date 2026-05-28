Фицо выступил с экстренным предложением по Украине ради мира

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вопрос о предоставлении Украине особого статуса в Европейском союзе должен стать предметом торга и напрямую зависеть от готовности Киева прекратить боевые действия. По мнению главы словацкого правительства, существующие предложения о форсированной интеграции Украины в европейские структуры являются преждевременными.

Комментируя инициативу канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС с распространением на нее обязательств по взаимной обороне, Роберт Фицо в ходе встречи со студентами выразил скепсис.

«Украина получит ассоциированное членство в Евросоюзе, но будь готова договориться о завершении этой бессмысленной войны», — обозначил свою позицию премьер на видео встречи, опубликованной на его странице в социальных сетях.

Фицо подчеркнул, что Киев не должен нарушать очередность вступления в сообщество, обходя государства, которые уже провели необходимые реформы.

«Если мы сначала примем решения по трем странам, которые готовы, то потом что-то такое, как ассоциированное членство, будет в рамках переговоров о мире», — пояснил он.

Ранее словацкий политик уже выражал уверенность, что идея Мерца столкнется с серьезным сопротивлением внутри ЕС.

Позиция Фицо заключается в том, что Украина не может претендовать на преференции, опережая Сербию, Албанию и Черногорию, которые, в отличие от киевских властей, находятся на более продвинутых этапах подготовки к членству в союзе.