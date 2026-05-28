В Финляндии не смогли ответить на вопрос российского посла об ударах ВСУ

Представители Министерства иностранных дел Финляндии не смогли дать четкий ответ на вопрос посла России Павла Кузнецова о том, считают ли они удары украинских вооруженных сил (ВСУ) по российским гражданским объектам нарушением международного гуманитарного права.

Этот вопрос был поднят в ходе бесед, которые прошли 26 и 27 мая, сообщает РИА Новости.

Как заявили в российском посольстве, на прямой вопрос о том, являются ли удары по гражданским объектам, включая учебные заведения, нарушением, представители финского МИД не смогли предоставить вразумительный ответ.

Ранее сообщалось, что Финляндия развернула масштабные военные учения в непосредственной близости от российских рубежей. Манёвры стартовали 27 мая в регионах Кюменлааксо, Южная Карелия и восточной части Финского залива.