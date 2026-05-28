Каллас сделала еще одно резкое заявление о России

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия якобы не демонстрирует заинтересованности в достижении мирного урегулирования. Ее слова передает Reuters.

При этом она добавила, что безусловное прекращение огня является обязательным условием для любых переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Каллас заявила, что ЕС в случае начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет требовать от России ограничения ее Вооруженных сил. По ее словам, Евросоюз должен требовать от Москвы таких же уступок, которые Москва требует от Киева.

В ответ помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал ее заявление «уличным высказыванием». «Это обычные такие уличные высказывания этой дамы, к которым уже все привыкли и на которые, я бы сказал, мало кто реагирует. Ну кто на это будет реагировать?» — сказал он.