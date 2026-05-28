На Западе рассказали о работе над санкциями против РФ

Небольшая группа чиновников Европейского союза (ЕС) занимается согласованием и пересмотром санкций против России. Об этом сообщает французская газета L'Express со ссылкой на источники.

Отмечается, что ключевую роль в этом процессе играют Германия, Франция и страны Балтии. Над согласованием и пересмотром списка санкций работают около 30 специалистов Европейской службы внешних действий и юридической службы Европейского совета.

«В ходе этой работы государства-члены проверяют, не видят ли они каких-либо трудностей в реализации предлагаемых санкций», — рассказал источник издания.

По словам собеседника, обсуждение списка санкций «требует высокой степени конфиденциальности», так как то или иное лицо может успеть перевести свои активы, и тогда ЕС не удастся их заморозить.

Несколько дней назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России.