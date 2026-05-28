На встрече на Кипре министры ЕС поспорили о переговорах с Москвой

Главы МИД ЕС на неформальной встрече на Кипре не приняли никаких решений о возможности переговоров с Россией или о кандидатуре европейского переговорщика, эти темы будут вынесены на саммит ЕС 18-19 июня. Об этом сообщил ТАСС европейский дипломатический источник.

"Министры провели дискуссию о списке условий для мира и начала мирных переговоров, а также о красных линиях. Это только начало продолжительного процесса, говорить о практических решениях преждевременно. Министры не обсуждали на практике кандидатуру переговорщика с Россией. Против такой дискуссии активно возражает Европейская служба внешних действий, которая считает, что эти переговоры должна вести она", - отметил дипломат.

"Эти темы будут вынесены на саммит ЕС 18-19 июня, где параллельно будут обсуждаться возможности для введения новых санкций против РФ", - продолжил он.