В России рассказали о ловушке Зеленского для Трампа

Срочное письмо Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу является ловушкой. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее издание The Kyiv Independent сообщило, что Зеленский отправил Трампу письмо, в котором пожаловался на нехватку ракет противовоздушной обороны (ПВО) и запросил поставку снарядов PAC-3 для систем Patriot.

В России ответили на ультиматумы Евросоюза

Евросоюз (ЕС) проиграет из-за ультиматумов главы евродипломатии Каи Каллас.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит «Газета.ru».

Каллас сделала еще одно резкое заявление о России

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия якобы не демонстрирует заинтересованности в достижении мирного урегулирования. Ее слова передает Reuters.

При этом она добавила, что безусловное прекращение огня является обязательным условием для любых переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Раскрыты масштабы разрушений в Севастополе после массированной атаки ВСУ

В Севастополе в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены 45 домов. Масштабы разрушений в городе после массированного удара по регионам России раскрыл губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

По данным главы города, на утро 28 мая зафиксированы повреждения в 23 многоквартирных домах, а также — в 22 частных.

Лавров ответил на слова Пашиняна о возможности "разбогатеть" без поддержки РФ

Если премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что страна "разбогатеет", несмотря на ухудшение связей с Россией, пусть это обеспечит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Пашинян на предвыборной акции в городе Гарни заявил, что власти страны не опасаются роста цен на сырье в случае ухудшения связей с Россией, потому что рассчитывают разбогатеть, превратив страну в "перекресток мира".

Дроны атаковали три танкера в Черном море

В четверг, 28 мая, в Черном море, недалеко от северного побережья Турции, были зафиксированы атаки беспилотников на три танкера. Об этом сообщает Reuters.

Первый инцидент произошел примерно в 80 километрах к северу от турецкого района Тюркели. По данным Reuters, атакован был шедший под флагом Палау пустой танкер James II.

В Госдуме неожиданно оценили новый клип певца Shaman

Депутат Госдумы Госдумы Виталий Милонов положительно оценил задумку нового клипа певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) с поющими лицами иноагентов. Об этом сообщает News.ru.

Парламентарий отметил, что такой ход неизбежно привлечет повышенное внимание к песне. При этом самому Милонову важно в композициях содержимое, а не их интерпретация.

Полина Диброва сообщила о переезде в замок Пугачевой и Галкина*

После того, как Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми покинули Россию, они выставили свой огромный замок в деревне Грязь на продажу. Однако прошло уже несколько лет, а сбыть особняк с рук им так и не удалось.

Не раз бывала в замке Полина Диброва. Сейчас вместе со своим избранником Романом Товстиком она снимает небольшой дом в элитном поселке. Однако покупать роскошное жилье Галкина* и Пугачевой Полина даже не думает. Диброва заявила, что переезжать туда не намерена, потому что не смогла бы там жить.

*Внесен Минюстом России в Реестр физлиц-иноагентов

Ядро Земли внезапно изменило направление движения

Ученые обнаружили необычное изменение в движении расплавленного железа во внешнем ядре Земли. Под Тихим океаном часть потоков внезапно изменила направление и начала двигаться на восток — вопреки преобладающему западному течению. Работа опубликована в журнале Journal of Studies of Earth.

Внешнее ядро Земли представляет собой океан расплавленного железа, движение которого формирует магнитное поле планеты. Этот процесс называют геодинамо. Магнитное поле защищает Землю от космического излучения и помогает сохранять атмосферу.

Извращенец зверски изнасиловал и убил мальчика в Днепре

В Днепре правоохранительные органы задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 11-летнего мальчика. Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено 28 мая около 10:00 в одном из заброшенных зданий города.

Согласно сообщению Офиса генерального прокурора Украины, у погибшего были связаны руки, а на теле зафиксированы многочисленные повреждения. Ребенок числился пропавшим без вести с вечера 26 мая. В ходе оперативных мероприятий задержанный признался в содеянном.

