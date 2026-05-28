Экс-депутат Рады заявил о тайном выезде дипломатов из Киева

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что западные дипломаты покинули Киев на фоне предупреждения России, но публично о таком решении не объявляли. Об этом Килинкаров рассказал Life.

Глава МИД России Сергей Лавров 25 мая созвонился с главой Госдепартамента США Марко Рубио. Российский министр предупредил, что ВС РФ приступают к «системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ» в ответ на атаки Украины по гражданским объектам.

Во время разговора Лаврова указал на заявление МИД России от 25 мая, в котором США и другим странам было рекомендовано эвакуировать дипломатов и граждан из Киева.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила журналистам 28 мая, что американские дипломаты покинули Киев. Позже в посольстве США заявили, что это не соответствует действительности. Также Каллас сказала, что дипломаты ЕС остались в украинской столице.

«Основная часть дипломатов, по крайней мере члены их семей, на всякий случай они, конечно же, выехали. Но политически таких заявлений они делать не стали», - считает Килинкаров.

Он отметил, что исходит из «человеческого инстинкта самосохранения». Экс-депутат Рады предположил, что в посольствах оставили «минимум» персонала, чтобы отчитываться о продолжении работы.