Кувейт попал под удар США и Ирана: что об этом пишут зарубежные СМИ

США и Иран нарушили режим прекращения огня, обменявших ударами, под атакой оказался и Кувейт. При этом американский лидер Дональд Трамп отказался идти на какие-либо уступки, пригрозив как Ирану, так и Оману, пишут зарубежные СМИ, самые интересные статьи которых собрал «Рамблер».

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. В результате одной из атак был убит верховный лидер страны Али Хаменеи. За его гибелью последовала волна убийств и других высокопоставленных чиновников Ирана. Тегеран ответил атаками по американским военным базам и перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений.

К 8 апреля стороны достигли соглашения о прекращении огня и ведут переговоры о мирном урегулировании, при этом пролив остается закрытым. 26 мая стало известно, что США нанесли по Ирану «удары в целях самообороны» и потопили суда в Ормузском проливе.

Накануне перемирие вновь было нарушено. Кувейт заявил, что подвергся ракетному и беспилотному обстрелу, при этом данных о том, что именно стало целью атаки, представлено не было, сообщает Associated Press.

«Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что Кувейт перехватил ракеты, запущенные Ираном поздно вечером в среду, 27 мая, назвав нападение Ирана на одного из главных союзников Америки в Персидском заливе «вопиющим нарушением режима прекращения огня»», - отмечается в статье.

В свою очередь иранский «Корпус стражей исламской революции» сообщил об атаке на район международного аэропорта Бандар-Аббас, отметив, что был нанесен ответный удар по авиабазе, не уточнив, была ли она в Кувейте, пишет газета.

США наносят удары по иранским военным объектам, так как «путь к мирному соглашению становится все более тернистым», считает Bloomberg.

Источник издания в американской администрации уточнил, что войска США сбили четыре иранских беспилотника, обстрелявших торговое судно, и поразили пусковую установку вблизи Ормузского пролива. При этом, по его словам, атаки носили «оборонительный характер», а перемирие продолжает действовать.

«Несколькими часами ранее президент Дональд Трамп заявил, что ни одна страна не будет контролировать Ормузский пролив, который стал одним из ключевых препятствий на пути урегулирования конфликта», - напоминает агентство.

Газета The Guardian обратила внимание на то, что Трамп в связи с проблемами с судоходством в Ормузском проливе высказал угрозы не только в адрес Ирана, но и в адрес Омана.

«Дональд Трамп заявил, что в случае заключения потенциальной сделки с Тегераном ключевой водный путь будет открыт немедленно, и никто не будет его контролировать, и предупредил: «Оман будет вести себя так же, как и все остальные. Иначе нам придется их взорвать. Они это понимают»», - говорится в статье.

Также президент США заявил, что не согласится на «убогое соглашение» с Ираном, пригрозив Исламской Республике новыми ударами, пишет The Washington Post.

По словам Трампа, которые приводит издание, Тегеран ведет переговоры «из последних сил» и ошибочно надеется на промежуточные выборы в Конгресс США и политическое давление на Белый дом. Глава государства также заметил, что у него еще есть время, напомнив, что ранее все войны, которые вели США, длились много лет, а военные действия с Ираном «начались всего несколько месяцев назад».

При этом Трамп надавил и на предполагаемых союзников среди арабских государств Персидского залива, заявив, что откажется от соглашения с Ираном, если Саудовская Аравия, Катар и Кувейт не подпишут Авраамские соглашения по нормализации отношений с Израилем, утверждает газета.