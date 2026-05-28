Израильские тюрьмы попали в черный список ООН

ООН внесла израильские структуры в черный список стран, совершающих сексуальное насилие в зонах конфликтов. Об этом газете The Jerusalem Post рассказал посол Израиля в ООН Дани Данон.

Израильская тюремная служба будет включена в список 2026 года наряду с другими израильскими ведомствами. Данон резко раскритиковал решение ООН. Он заявил, что у любого, кто ставит Израиль в один ряд с ХАМАС, «нет моральных принципов».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в августе 2025 года взял Израиль «под наблюдение» для возможного внесения в черный список. Этот шаг он объяснил «обоснованными подозрениями» в систематическом применении сексуализированного насилия против палестинских заключенных.

Военных и сотрудников служб безопасности Израиля, среди прочего, обвиняют в «насилии в отношении половых органов, длительном принудительном обнажении и неоднократных обысках, проводимых в жестокой и унижающей достоинство форме».

Израиль в ответ объявил о заморозке отношений с канцелярией генсека ООН и отмене запланированного визита в Израиль спецпредставителя ООН по вопросам о сексуальном насилии в условиях конфликтов Прамилы Паттен. Данон заявил, что Израиль «будет ждать, пока к власти придет профессиональный и справедливый генеральный секретарь». Срок полномочий Гутерриша истекает в конце 2026 года.

Страна или вооруженная группировка остаются в черном списке генерального секретаря ООН как минимум на один год. Движение ХАМАС было внесено в этот список в августе 2025 года.