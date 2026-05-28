Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС никогда не станет беспристрастным посредником по Украине, так как занимает позицию Киева и защищает свои интересы.

«Европа никогда не будет беспристрастным посредником в конфликте на Украине, она находится на стороне Украины и защищает свои интересы», — цитирует её ТАСС.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что никто не обращает внимания на «уличные высказывания» Каллас.