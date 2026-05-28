СБ Ирана: США должны разморозить активы без каких-либо условий

Соединенные Штаты для достижения мирного соглашения с Ираном должны без каких-либо условий разморозить заблокированные иранские активы. Об этом заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Багери.

"Незаконно заблокированные американцами активы Исламской Республики Иран должны быть без каких-либо условий разморожены, и это давление должно прекратиться", - сказал он журналистам на полях I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ.

Ранее в иранском парламенте заявили, что США, согласно проекту соглашения с Ираном, будут обязаны прекратить морскую блокаду Ирана и разблокировать замороженные иранские активы за рубежом.

23 мая президент США Дональд Трамп заявил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован. Он сообщил, что провел телефонный разговор с лидерами Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции и обсудил с ними проект меморандума о взаимопонимании в рамках сделки о мире с Ираном. Позже американский президент уточнил, что Вашингтон и Тегеран пока не достигли окончательных договоренностей по ряду вопросов.

